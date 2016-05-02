Денис Пчелинцев
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Сокол
0
Оренбург
2
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Сокол
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 19:00
Сокол
0 : 0
Зенит-2
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 9:00
Байкал
0 : 3
Сокол
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Байкал
0
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Сокол
3 : 2
Факел
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
3
Факел
2
минуты: 1' - 90'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Спартак-2
4 : 3
Сокол
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
4
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Балтика
0 : 0
Сокол
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
Сибирь
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
79'
79'
79'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
2 : 3
Сокол
90'
90'
90'
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Енисей
87'
87'
87'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
0
Шинник
1
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
был в запасе
Оренбург
2
Сокол
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Сокол
1 : 2
Томь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Томь
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры