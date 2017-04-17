Андрей Пазин
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
был в запасе
Мордовия
1
Енисей
2
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
Кубань
2 : 0
Мордовия
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Кубань
2
Мордовия
0
минуты: 81' - 90'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Нефтехимик
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 46' - 90'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
был в запасе
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
1
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-2
4
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
минуты: 1' - 55'
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 55'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 15:00
был в запасе
Мордовия
2
Зенит-2
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Шинник
1
Мордовия
0
был в запасе
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
0
Сокол
0
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
был в запасе
Факел
1
Мордовия
2
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Кубань
3
был в запасе
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
был в запасе
Сибирь
1
Мордовия
0
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 73' - 90'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 74'
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 74'
Показать все игры