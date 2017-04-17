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Андрей Пазин
№24
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Мордовия
1 : 2
Енисей
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
был в запасе
Мордовия
1
Енисей
2
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Кубань
2 : 0
Мордовия
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Кубань
2
Мордовия
0
минуты: 81' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Нефтехимик
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 46' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
1
был в запасе
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Мордовия
1 : 4
Спартак-2
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
1
Спартак-2
4
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 55'
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 55'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Мордовия
2 : 2
Зенит-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
2
Зенит-2
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Шинник
1
Мордовия
0
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
17:00
Мордовия
0 : 0
Сокол
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
0
Сокол
0
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Мордовия
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Кубань
3
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Мордовия
0
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
был в запасе
Сибирь
1
Мордовия
0
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 73' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 74'
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 74'
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