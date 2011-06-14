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Александр Горин
№41
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
0
Черноморец
0
был в запасе
04.06.2011
04 июня 2011
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сибирь
04.06.2011
04 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Сибирь
2 : 2
Луч
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Луч
2
минуты: 1' - 90'
06.05.2011
06 мая 2011
пт
17:30
Торпедо
3 : 2
Сибирь
06.05.2011
06 мая 2011
пт
17:30
был в запасе
Торпедо
3
Сибирь
2
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Мордовия
1
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Сибирь
0
был в запасе
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
15:00
Сибирь
2 : 0
Торпедо
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Торпедо
0
был в запасе