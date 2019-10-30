Денис Вавилин
№1
Вратарь
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июля 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:00
Зенит
4 : 0
Томь
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:00
был в запасе
Зенит
4
Томь
0
был в запасе