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Денис Вавилин
№1
Вратарь
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 июля 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:00
Зенит
4 : 0
Томь
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:00
был в запасе
Зенит
4
Томь
0
был в запасе