Сергей Барсуков
№31
Вратарь
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
Сокол
1 : 2
Химик
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
был в запасе
Сокол
1
Химик
2
был в запасе
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 16:00
был в запасе
Сокол
1
Сочи
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
был в запасе
Оренбург
1
Сокол
1
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
был в запасе
Сокол
1
Волгарь
0
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 15:00
Волга
2 : 1
Сокол
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 18:00
минуты: 51' - 90'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 51' - 90'
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Сокол
2
Тюмень
1
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Сокол
1
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 18:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
1
был в запасе
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
был в запасе
Сахалин
1
Сокол
0
был в запасе
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 17:30
Химик
1 : 3
Сокол
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 17:30
был в запасе
Химик
1
Сокол
3
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
19.07.2014 19 июля 2014 сб 9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014 19 июля 2014 сб 9:00
был в запасе
Луч
0
Сокол
1
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014 12 июля 2014 сб 18:00
был в запасе
Сокол
0
Крылья Советов
1
был в запасе