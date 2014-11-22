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Сергей Барсуков
№31
Вратарь
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 2
Химик
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
16:00
был в запасе
Сокол
1
Химик
2
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
16:00
был в запасе
Сокол
1
Сочи
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Оренбург
1
Сокол
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
был в запасе
Сокол
1
Волгарь
0
был в запасе
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
Волга
2 : 1
Сокол
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
минуты: 51' - 90'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 51' - 90'
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
2
Тюмень
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Сокол
1
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
1
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
был в запасе
Сахалин
1
Сокол
0
был в запасе
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
17:30
был в запасе
Химик
1
Сокол
3
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
был в запасе
Луч
0
Сокол
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
был в запасе
Сокол
0
Крылья Советов
1
был в запасе