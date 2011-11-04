Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Шишелов
№55
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
15:00
минуты: 1' - 60'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 1' - 60'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
64'
64'
64'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 46' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
31'
31'
31'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
31'
минуты: 1' - 77'
Мордовия
3
Факел
2
минуты: 1' - 77'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 62' - 90'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 62' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
3'
3'
3'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 59'
Торпедо
2
Факел
0
минуты: 1' - 59'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 78'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 88'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 88'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 76'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 76'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 82'
Химки
2
Факел
0
минуты: 1' - 82'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Факел
85'
85'
85'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:00
85'
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
16:30
Оренбург
2 : 1
Факел
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'