Карэн Оганян
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 11:00
Луч
2 : 1
Оренбург
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 9'
Луч
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 9'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
45'
45'
45'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 46'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 46'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 77' - 90'
Балтика
2
Луч
0
минуты: 77' - 90'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 46'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 10:00
минуты: 1' - 46'
Луч
0
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
был в запасе
Химки
1
Луч
0
был в запасе
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 46'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 46'
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 65' - 90'
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90'
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
09.08.2011 09 авг. 2011 вт 11:00
минуты: 83' - 90'
Луч
0
КАМАЗ
1
минуты: 83' - 90'