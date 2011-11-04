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Карэн Оганян
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
11:00
Луч
2 : 1
Оренбург
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 9'
Луч
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 9'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
45'
45'
45'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 46'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
минуты: 77' - 90'
Балтика
2
Луч
0
минуты: 77' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 46'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
минуты: 1' - 46'
Луч
0
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
был в запасе
Химки
1
Луч
0
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Факел
1
Луч
3
минуты: 1' - 46'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 65' - 90'
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 83' - 90'
Луч
0
КАМАЗ
1
минуты: 83' - 90'