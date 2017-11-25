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Александр Алхазов
№22
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 86' - 90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
был в запасе
Факел
0
Сочи
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
0
Химки
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Факел
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 73'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 1' - 73'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 78'
Авангард
2
Факел
0
минуты: 1' - 78'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Балтика
0 : 1
Факел
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Балтика
0
Факел
1
минуты: 78' - 90'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Факел
0 : 1
Оренбург
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 16'
Факел
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 16'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
минуты: 79' - 90'
Факел
1
Тюмень
0
минуты: 79' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
минуты: 70' - 90'
Сочи
2
Факел
0
минуты: 70' - 90'