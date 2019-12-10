Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сим Де Йонг
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
28 янв. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Аякс
0 : 1
Валенсия
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
минуты: 89' - 90'
Аякс
0
Валенсия
1
минуты: 89' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Лилль
0 : 2
Аякс
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 85' - 90'
Лилль
0
Аякс
2
минуты: 85' - 90'
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
Челси
4 : 4
Аякс
05.11.2019
05 нояб. 2019
вт
23:00
был в запасе
Челси
4
Аякс
4
был в запасе
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
Аякс
0 : 1
Челси
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 89' - 90'
Аякс
0
Челси
1
минуты: 89' - 90'
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
22:00
Валенсия
0 : 3
Аякс
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 88' - 90'
Валенсия
0
Аякс
3
минуты: 88' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Аякс
3 : 0
Лилль
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Аякс
3
Лилль
0
был в запасе