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Матч-центр
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Ян-Ари ван дер Хейден
№6
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 марта 1988 (32) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
67'
67'
67'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'