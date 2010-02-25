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Деннис Роммедаль
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Ювентус
0 : 0
Аякс
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
Ювентус
0
Аякс
0
минуты: 78' - 90'
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
Аякс
1 : 2
Ювентус
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
минуты: 79' - 90'
Аякс
1
Ювентус
2
минуты: 79' - 90'