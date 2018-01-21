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Грегори ван дер Вил
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:00
Кальяри
1 : 2
Милан
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
1
Милан
2
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Кальяри
0 : 1
Ювентус
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Кальяри
0
Ювентус
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Аталанта
1 : 2
Кальяри
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кальяри
2
был в запасе
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Фиорентина
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
Рома
1 : 0
Кальяри
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:00
Кальяри
2 : 2
Сампдория
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Сампдория
2
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Кальяри
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:45
Кальяри
1 : 3
Интер
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Кальяри
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Кальяри
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Верона
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
Верона
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
был в запасе
Торино
2
Кальяри
1
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кальяри
2 : 1
Беневенто
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Кальяри
2
Беневенто
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
Лацио
3 : 0
Кальяри
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
21:45
был в запасе
Лацио
3
Кальяри
0
был в запасе