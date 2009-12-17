Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Бруно Силва
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Аякс
1 : 3
Андерлехт
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Аякс
1
Андерлехт
3
был в запасе
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Тимишоара
1 : 2
Аякс
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 64' - 90'
Тимишоара
1
Аякс
2
минуты: 64' - 90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Аякс
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
был в запасе
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Андерлехт
1 : 1
Аякс
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Андерлехт
1
Аякс
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Аякс
0 : 0
Тимишоара
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
Аякс
0
Тимишоара
0
был в запасе