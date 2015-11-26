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Матч-центр
Моя команда
Джон Хейтинга
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Селтик
1 : 2
Аякс
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Селтик
1
Аякс
2
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Аякс
0 : 0
Фенербахче
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Аякс
0
Фенербахче
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Аякс
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Фенербахче
1
Аякс
0
был в запасе