Джон Хейтинга
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Селтик
1 : 2
Аякс
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Селтик
1
Аякс
2
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Аякс
0 : 0
Фенербахче
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Аякс
0
Фенербахче
0
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Фенербахче
1 : 0
Аякс
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Фенербахче
1
Аякс
0
был в запасе