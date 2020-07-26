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Кристиан Ансальди
№15
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 сент. 1986 (33) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
италия. кубок
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
испания. примера
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
СПАЛ
-:-
Торино
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
-
Торино
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Фиорентина
2 : 0
Торино
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 72' - 90'
Фиорентина
2
Торино
0
минуты: 72' - 90'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 67'
Торино
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 67'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 64'
Интер
3
Торино
1
минуты: 1' - 64'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 75'
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 75'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
Ювентус
4 : 1
Торино
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:15
минуты: 84' - 90'
Ювентус
4
Торино
1
минуты: 84' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
минуты: 60' - 90'
Торино
1
Лацио
2
минуты: 60' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
Кальяри
4 : 2
Торино
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:30
минуты: 59' - 90'
Кальяри
4
Торино
2
минуты: 59' - 90'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
Торино
1 : 0
Удинезе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
22:45
был в запасе
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
90'
90'
90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
73'
73'
73'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
24'
24'
24'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
36', 61'
36', 61'
36', 61'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
36', 61'
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
72'
72'
72'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
72'
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
35'
35'
35'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
63'
63'
63'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
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