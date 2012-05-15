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Роман Монарев
№31
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
0
Волгарь
0
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 87' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
10:00
минуты: 60' - 90'
Луч
2
Черноморец
1
минуты: 60' - 90'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 36' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 36' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
минуты: 69' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 69' - 90'