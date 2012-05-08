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Александр Еркин
№98
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
08.05.2012
08 мая 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 26'
Сибирь
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 26'
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Торпедо
2 : 6
Урал
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
минуты: 83' - 90'
Торпедо
2
Урал
6
минуты: 83' - 90'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
Динамо
1 : 1
Торпедо
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
был в запасе
Динамо
1
Торпедо
1
был в запасе
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Торпедо
0
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
Торпедо
3 : 1
Торпедо
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 46'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Оренбург
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 84' - 90'
Торпедо
1
Оренбург
1
минуты: 84' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 89' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 89' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 80' - 90'
Торпедо
1
Енисей
2
минуты: 80' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 45'
Торпедо
4
Балтика
0
минуты: 1' - 45'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
49'
49'
49'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
49'
минуты: 1' - 69'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 69'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
81'
81'
81'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 54' - 88'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 54' - 88'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
минуты: 82' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
2
минуты: 82' - 90'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
90'
90'
90'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
18:00
минуты: 76' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 76' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 71' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 71' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 0
Динамо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Торпедо
1
Динамо
0
минуты: 84' - 90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
Торпедо
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
14:00
минуты: 64' - 90'
Енисей
1
Торпедо
1
минуты: 64' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
15:00
Сибирь
2 : 0
Торпедо
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 57'
Сибирь
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 57'