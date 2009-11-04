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Емидио Ромалье Рикардо Силва
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Носта
3 : 1
Шинник
22'
22'
22'
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Носта
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Витязь
1 : 0
Шинник
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Витязь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
17:30
Шинник
0 : 0
Балтика
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:00
Металлург
0 : 0
Шинник
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Металлург
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:30
Шинник
1 : 3
Луч
68'
68'
68'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Шинник
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Урал
3 : 1
Шинник
45'
45'
45'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
17:30
Шинник
0 : 2
Чита
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Чита
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
Волга
4 : 1
Шинник
45'
45'
45'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волга
4
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
Шинник
0 : 0
Волгарь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:30
Шинник
3 : 0
Анжи
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
18:30
Черноморец
1 : 1
Шинник
30'
42'
30'
42'
30'
42'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
18:30
30'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
17:00
Краснодар
1 : 3
Шинник
26.07.2009
26 июля 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
17:30
Шинник
1 : 1
Витязь
09.07.2009
09 июля 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90'
06.07.2009
06 июля 2009
пн
17:30
Шинник
2 : 1
Носта
73'
73'
73'
06.07.2009
06 июля 2009
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Носта
1
минуты: 1' - 90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
Шинник
1 : 0
Металлург
41'
15'
41'
15'
41'
15'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
41'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Салют
37'
37'
37'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
37'
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Салют
2
минуты: 1' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
Луч
0 : 2
Шинник
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Шинник
83'
83'
83'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Шинник
3 : 1
Сибирь
40'
40'
40'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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