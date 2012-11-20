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Рустем Калимуллин
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 85'
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 85'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
73'
73'
73'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
минуты: 1' - 78'
Химки
1
Ротор
0
минуты: 1' - 78'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
20'
20'
20'
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
20'
минуты: 1' - 66'
Томь
3
Химки
2
минуты: 1' - 66'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
Салют
0 : 1
Химки
45'
45'
45'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
18:00
45'
минуты: 1' - 90'
Салют
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
минуты: 1' - 74'
Химки
2
Торпедо
4
минуты: 1' - 74'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 69' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 69' - 90'
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 56' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 56' - 90'
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Химки
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 68' - 90'
Новокузнецк
0
Химки
0
минуты: 68' - 90'