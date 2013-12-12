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Алан Гатагов
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
4 : 1
Анжи
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
Тоттенхэм
4
Анжи
1
минуты: 85' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Анжи
1 : 1
Шериф
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
был в запасе
Анжи
1
Шериф
1
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Тромсе
0 : 1
Анжи
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 80'
Тромсе
0
Анжи
1
минуты: 1' - 80'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
Анжи
1 : 0
Тромсе
90'
90'
90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 63'
Анжи
1
Тромсе
0
минуты: 1' - 63'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
Анжи
0 : 2
Тоттенхэм
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
19:00
был в запасе
Анжи
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Анжи
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 86' - 90'
Шериф
0
Анжи
0
минуты: 86' - 90'