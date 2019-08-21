Павел Яковлев
№91
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
Салют
1 : 3
Факел
21'
21'
21'
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
21'
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Факел
3
минуты: 1' - 90'