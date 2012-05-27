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Александр Каракин
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Волгарь
0
Химки
1
был в запасе
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
был в запасе
Химки
0
Енисей
0
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
был в запасе
Луч
1
Химки
2
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:00
Химки
1 : 0
КАМАЗ
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:00
был в запасе
Химки
1
КАМАЗ
0
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
16:00
Оренбург
3 : 0
Химки
2'
2'
2'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
16:00
минуты: 1' - 16'
Оренбург
3
Химки
0
минуты: 1' - 16'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
90'
90'
90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
был в запасе
Химки
1
Факел
3
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 37'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 37'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 85' - 90'
Химки
2
Факел
0
минуты: 85' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
был в запасе
Химки
2
Черноморец
1
был в запасе
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:30
Оренбург
1 : 2
Химки
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 83'
Оренбург
1
Химки
2
минуты: 1' - 83'