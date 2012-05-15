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Александр Кожевников
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
1
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
был в запасе
Енисей
2
Черноморец
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
был в запасе
Факел
1
Енисей
0
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Енисей
1
Факел
1
был в запасе
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
был в запасе
Енисей
0
Химки
2
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Урал
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Урал
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Сибирь
1
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
0
был в запасе
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:30
минуты: 82' - 90'
Оренбург
3
Енисей
4
минуты: 82' - 90'
03.05.2011
03 мая 2011
вт
17:30
Торпедо
0 : 2
Енисей
03.05.2011
03 мая 2011
вт
17:30
был в запасе
Торпедо
0
Енисей
2
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
был в запасе
Енисей
1
КАМАЗ
1
был в запасе
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Балтика
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
Балтика
0
был в запасе