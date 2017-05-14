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Артем Воронкин
№3
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Нефтехимик
1 : 1
Тамбов
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
30'
30'
30'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 71'
Тюмень
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 71'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
9'
9'
9'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
88'
88'
88'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
88'
минуты: 46' - 90'
Сокол
1
Нефтехимик
2
минуты: 46' - 90'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
43'
43'
43'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 85'
Факел
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 85'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
69'
69'
69'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 46' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Кубань
1 : 0
Нефтехимик
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
минуты: 54' - 90'
Кубань
1
Нефтехимик
0
минуты: 54' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
Спартак-2
2 : 0
СКА-Хабаровск
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:30
минуты: 1' - 46'
Спартак-2
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
Зенит-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:00
минуты: 75' - 90'
Зенит-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 75' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
10:00
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 3
СКА-Хабаровск
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
16:00
был в запасе
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
10:00
минуты: 67' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
минуты: 67' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 3
СКА-Хабаровск
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 28' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 28' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Факел
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
10:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Факел
1
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 2
СКА-Хабаровск
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 78' - 90'
Кубань
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 78' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016
31 июля 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 33'
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 33'
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