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Радослав Забавник
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Штутгарт
2 : 2
Майнц
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Майнц
2 : 4
Боруссия
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 2
Майнц
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:30
Майнц
0 : 0
Айнтрахт
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 66'
Майнц
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 66'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:30
Фортуна
1 : 1
Майнц
15'
15'
15'
03.03.2013
03 марта 2013
вс
19:30
минуты: 1' - 38'
Фортуна
1
Майнц
1
минуты: 1' - 38'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Вольфсбург
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Вольфсбург
1
был в запасе
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Майнц
2
Шальке-04
2
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:30
Аугсбург
1 : 1
Майнц
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:30
минуты: 46' - 90'
Аугсбург
1
Майнц
1
минуты: 46' - 90'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
0 : 3
Бавария
25'
25'
25'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Гройтер Фюрт
0 : 3
Майнц
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Гройтер Фюрт
0
Майнц
3
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
47'
47'
47'
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 84'
Майнц
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 84'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 69'
Боруссия
2
Майнц
0
минуты: 1' - 69'
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
Майнц
2 : 1
Ганновер-96
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:00
Айнтрахт
1 : 3
Майнц
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Боруссия
62'
62'
62'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Гамбург
1 : 0
Майнц
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
1
Майнц
0
был в запасе
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
22:30
минуты: 81' - 90'
Майнц
2
Нюрнберг
1
минуты: 81' - 90'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:30
Вердер
2 : 1
Майнц
55'
55'
55'
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Хоффенхайм
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
был в запасе
Майнц
3
Хоффенхайм
0
был в запасе
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