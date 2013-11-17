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Даврон Мирзаев
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
Нефтехимик
0 : 2
Луч
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 56'
Нефтехимик
0
Луч
2
минуты: 1' - 56'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 62' - 90'
Балтика
1
Нефтехимик
0
минуты: 62' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Нефтехимик
0 : 0
Спартак-Нальчик
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
минуты: 1' - 59'
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 59'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
88'
88'
88'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
88'
минуты: 65' - 90'
Нефтехимик
1
Уфа
1
минуты: 65' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
14:00
Химик
0 : 0
Нефтехимик
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
14:00
был в запасе
Химик
0
Нефтехимик
0
был в запасе
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 46'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
Нефтехимик
1 : 3
СКА-Хабаровск
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
был в запасе
Нефтехимик
1
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
Нефтехимик
4 : 0
Сибирь
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
минуты: 71' - 90'
Нефтехимик
4
Сибирь
0
минуты: 71' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Мордовия
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 76' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
0
Нефтехимик
0
минуты: 90' - 90'
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 85' - 90'
Нефтехимик
1
Салют
3
минуты: 85' - 90'
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
Луч
0 : 0
Нефтехимик
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Нефтехимик
0
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
0
Балтика
1
минуты: 1' - 46'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
минуты: 70' - 90'
07.07.2013
07 июля 2013
вс
16:30
Ангушт
1 : 1
Нефтехимик
07.07.2013
07 июля 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 88'
Ангушт
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 88'