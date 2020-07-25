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Матч-центр
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Илья Кухарчук
№44
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2010/2011
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
Зенит
-:-
Химки
25.07.2020
25 июля 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
-
Химки
-
19.07.2020
19 июля 2020
вс
13:00
Урал
1 : 3
Химки
19.07.2020
19 июля 2020
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Урал
1
Химки
3
минуты: 90' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Химки
3 : 0
Рубин
47'
47'
47'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
47'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'