Илья Кухарчук
№44
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
Зенит
-:-
Химки
25.07.2020 25 июля 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
-
Химки
-
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
Урал
1 : 3
Химки
19.07.2020 19 июля 2020 вс 13:00
минуты: 90' - 90'
Урал
1
Химки
3
минуты: 90' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3 : 0
Рубин
47'
47'
47'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
47'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'