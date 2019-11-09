Вагиз Галиулин
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нефтехимик
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
10 окт. 1987 (32) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 7:00
Луч
0 : 2
Нефтехимик
55'
55'
55'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 7:00
55'
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'