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Лента
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Вагиз Галиулин
№20
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
10 окт. 1987 (32) года
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
7:00
Луч
0 : 2
Нефтехимик
55'
55'
55'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
7:00
55'
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'