Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Тарабриков
№80
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
07.07.2013
07 июля 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Салют
07.07.2013
07 июля 2013
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Салют
0
был в запасе