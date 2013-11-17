Дмитрий Тарабриков
№80
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
07.07.2013 07 июля 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Салют
07.07.2013 07 июля 2013 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Салют
0
был в запасе