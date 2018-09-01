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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Кортнев
№30
Вратарь
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1989 (31) год
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
Факел
2 : 2
Зенит-2
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Химки
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Авангард
1 : 0
Факел
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Авангард
1
Факел
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
был в запасе
Факел
1
Сочи
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
был в запасе
Томь
2
Факел
0
был в запасе