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Александр Маренич
№71
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Солярис
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
ЦСКА
1
Солярис
3
минуты: 81' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Солярис
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Локомотив
1
Солярис
0
минуты: 75' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Спартак
2 : 1
Солярис
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 69'
Спартак
2
Солярис
1
минуты: 1' - 69'
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Солярис
1 : 3
Рубин
55'
55'
55'
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
55'
минуты: 22' - 90'
Солярис
1
Рубин
3
минуты: 22' - 90'
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Солярис
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Ахмат
1
Солярис
2
минуты: 90' - 90'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Солярис
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 56'
Спартак-Нальчик
0
Солярис
0
минуты: 1' - 56'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
Солярис
4 : 1
Кубань
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 73'
Солярис
4
Кубань
1
минуты: 1' - 73'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Солярис
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
минуты: 28' - 90'
Зенит
1
Солярис
0
минуты: 28' - 90'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
Химки
1 : 1
Солярис
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Химки
1
Солярис
1
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Солярис
0 : 0
Локомотив
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Солярис
0
Локомотив
0
минуты: 84' - 90'