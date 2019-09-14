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Денис Поярков
№25
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1989 (30) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Авангард
2 : 2
Мордовия
32'
32'
32'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
32'
минуты: 1' - 90'
Авангард
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
90'
90'
90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'