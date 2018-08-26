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Алексей Концедалов
№25
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июля 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
52'
52'
52'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Томь
3 : 0
Армавир
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
был в запасе
Томь
3
Армавир
0
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
Луч
3
Армавир
0
был в запасе