Артем Смирнов
№35
Вратарь
Подписаться
Команда
Муром
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
был в запасе
Балтика
2
Луч
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
был в запасе
Ротор
0
Балтика
1
был в запасе