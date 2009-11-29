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Астемир Шериев
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Ростов
1 : 1
Амкар
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 77' - 90'
Томь
2
Ростов
1
минуты: 77' - 90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Сатурн
2
минуты: 1' - 90'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
35'
35'
35'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
5
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ростов
1 : 2
Рубин
42'
42'
42'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Солярис
55'
55'
55'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Солярис
2
минуты: 1' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Кубань
3
минуты: 1' - 90'