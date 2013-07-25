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Дарио Дамьянович
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
Рубин
1 : 0
Ягодина
90'
90'
90'
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ягодина
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
Ягодина
2 : 3
Рубин
72'
72'
72'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
72'
минуты: 1' - 90'
Ягодина
2
Рубин
3
минуты: 1' - 90'