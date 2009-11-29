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Акес Дакоста
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Солярис
1 : 2
Динамо
45'
45'
45'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Солярис
0 : 2
Спартак-Нальчик
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
Кубань
3 : 3
Солярис
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
3
Солярис
3
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Солярис
1 : 0
Зенит
20'
20'
20'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Солярис
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Солярис
3
минуты: 1' - 90'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
Солярис
2 : 1
Крылья Советов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Солярис
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Солярис
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Солярис
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
Солярис
3 : 0
Химки
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Солярис
3
Химки
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Солярис
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Солярис
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
13:00
Солярис
0 : 2
Амкар
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Солярис
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Солярис
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
15:00
Солярис
3 : 1
Сатурн
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Спартак
2 : 1
Солярис
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Солярис
1
минуты: 1' - 90'
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Солярис
1 : 3
Рубин
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
был в запасе
Солярис
1
Рубин
3
был в запасе
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Солярис
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
1
Солярис
2
был в запасе
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Солярис
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Солярис
0
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
Солярис
4 : 1
Кубань
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
был в запасе
Солярис
4
Кубань
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
Солярис
2 : 1
Томь
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Солярис
2
Томь
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
Сатурн
0 : 1
Солярис
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 25'
Сатурн
0
Солярис
1
минуты: 1' - 25'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
Солярис
3 : 1
Спартак
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Солярис
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
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