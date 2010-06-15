Александр Кудрявцев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.06.2010 15 июня 2010 вт 18:00
Волга
1 : 0
Шинник
15.06.2010 15 июня 2010 вт 18:00
был в запасе
Волга
1
Шинник
0
был в запасе
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
1
Шинник
2
минуты: 90' - 90'
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:30
Шинник
0 : 1
Кубань
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:30
был в запасе
Шинник
0
Кубань
1
был в запасе
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:30
Шинник
0 : 0
Химки
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:30
был в запасе
Шинник
0
Химки
0
был в запасе
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
Луч
3 : 1
Шинник
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
минуты: 82' - 90'
Луч
3
Шинник
1
минуты: 82' - 90'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
Шинник
2 : 0
Авангард
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
минуты: 62' - 90'
Шинник
2
Авангард
0
минуты: 62' - 90'
10.05.2010 10 мая 2010 пн 16:00
Шинник
1 : 1
Салют
10.05.2010 10 мая 2010 пн 16:00
был в запасе
Шинник
1
Салют
1
был в запасе
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
0
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
был в запасе
Волгарь
0
Шинник
1
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Мордовия
0
минуты: 46' - 90'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
Краснодар
2 : 1
Шинник
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:00
был в запасе
Краснодар
2
Шинник
1
был в запасе