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Георгий Щенников
№42
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 апр. 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
ЦСКА
2 : 0
Тамбов
26'
26'
26'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
26'
минуты: 1' - 89'
ЦСКА
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 89'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
ЦСКА
1 : 1
Рубин
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 46'
ЦСКА
1
Рубин
1
минуты: 1' - 46'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Оренбург
0 : 4
ЦСКА
78'
78'
78'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
78'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
74'
74'
74'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
ЦСКА
2 : 0
Спартак
43'
43'
43'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
4
был в запасе
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
89'
89'
89'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
1
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
ЦСКА
3
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе