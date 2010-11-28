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Иван Туев
№42
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Томь
3 : 1
Ростов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Томь
3
Ростов
1
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
Томь
1 : 0
Динамо
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
12:45
был в запасе
Томь
1
Динамо
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
15:00
был в запасе
Спартак
4
Томь
2
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
Томь
1 : 1
Крылья Советов
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
12:45
был в запасе
Томь
1
Крылья Советов
1
был в запасе
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
08.08.2010
08 авг. 2010
вс
19:30
был в запасе
Рубин
2
Томь
1
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
был в запасе
Томь
3
Сибирь
2
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
10:30
был в запасе
Томь
2
Спартак
2
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010
27 марта 2010
сб
13:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Томь
3
был в запасе
22.03.2010
22 марта 2010
пн
15:00
Томь
0 : 1
Рубин
22.03.2010
22 марта 2010
пн
15:00
был в запасе
Томь
0
Рубин
1
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Ростов
0 : 2
Томь
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Ростов
0
Томь
2
был в запасе