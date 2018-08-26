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Артур Малоян
№38
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1989 (31) год
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 86' - 90'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 86' - 90'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 23'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 23'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 66'
Тюмень
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 66'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 72'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 72'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 46'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
6'
6'
6'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
6'
минуты: 1' - 76'
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 76'