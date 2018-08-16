Денис Войнов
№21
Полузащитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
11'
11'
11'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
11'
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Пюник
1
минуты: 1' - 90'
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Пюник
0
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Пюник
1
Тобол
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Тобол
2
Пюник
1
минуты: 1' - 90'