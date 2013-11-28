Роман Амирханов
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
Луч
3 : 2
СКА-Хабаровск
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 8:00
был в запасе
Луч
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Волга
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волга
0
был в запасе