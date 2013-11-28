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Роман Амирханов
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
8:00
Луч
3 : 2
СКА-Хабаровск
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
8:00
был в запасе
Луч
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Волга
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волга
0
был в запасе