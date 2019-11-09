Павел Игнатович
№13
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
2 : 2
Спартак-2
71'
71'
71'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
71'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 16:00
Краснодар-2
2 : 2
Нижний Новгород
5', 16'
5', 16'
5', 16'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 16:00
5', 16'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 17:00
Нижний Новгород
1 : 1
СКА-Хабаровск
79'
84'
79'
84'
79'
84'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 17:00
79'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2019 07 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
81'
81'
81'
07.07.2019 07 июля 2019 вс 15:00
минуты: 60' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 60' - 90'