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Лента
Матч-центр
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Павел Игнатович
№13
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 2
Спартак-2
71'
71'
71'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
71'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
16:00
Краснодар-2
2 : 2
Нижний Новгород
5', 16'
5', 16'
5', 16'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
16:00
5', 16'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
Нижний Новгород
1 : 1
СКА-Хабаровск
79'
84'
79'
84'
79'
84'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
79'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 90'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
81'
81'
81'
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
минуты: 60' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 60' - 90'