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Артем Кулеша
№2
Защитник
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Команда
Знамя Труда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
45'
45'
45'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 72' - 90'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 72' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Торпедо
2
Сочи
0
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 86' - 90'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 86' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 83' - 90'
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 83' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
был в запасе
Сочи
2
Уфа
0
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Химик
1 : 2
Сочи
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Химик
1
Сочи
2
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
был в запасе
Сочи
0
Шинник
0
был в запасе