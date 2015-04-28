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Мэйнор Фигероа
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Халл Сити
1 : 0
Ливерпуль
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Халл Сити
1
Ливерпуль
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Халл Сити
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Халл Сити
2
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Халл Сити
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015
03 марта 2015
вт
22:45
был в запасе
Халл Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Сток Сити
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 78'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
16:30
минуты: 45' - 90'
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 45' - 90'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Сандерленд
1 : 3
Халл Сити
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Сандерленд
1
Халл Сити
3
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Халл Сити
1 : 1
Сток Сити
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Халл Сити
1
Сток Сити
1
был в запасе
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Халл Сити
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Халл Сити
1
был в запасе