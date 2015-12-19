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Леон Андреасен
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Бавария
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 69'
Ганновер-96
0
Бавария
1
минуты: 1' - 69'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Ганновер-96
82'
82'
82'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
Шальке-04
3 : 1
Ганновер-96
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 77'
Шальке-04
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 77'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
4 : 0
Ингольштадт
11'
15'
11'
15'
11'
15'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
11'
минуты: 1' - 71'
Ганновер-96
4
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 71'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
Ганновер-96
1 : 3
Герта
59'
59'
59'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 71'
Ганновер-96
1
Герта
3
минуты: 1' - 71'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
Гамбург
1 : 2
Ганновер-96
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 2
Айнтрахт
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:30
Кельн
0 : 1
Ганновер-96
38'
38'
38'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:30
38'
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Вердер
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Ганновер-96
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 66'
Вольфсбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 66'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Ганновер-96
1 : 3
Штутгарт
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 72'
Ганновер-96
1
Штутгарт
3
минуты: 1' - 72'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Аугсбург
2 : 0
Ганновер-96
89'
89'
89'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Ганновер-96
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Майнц
3
Ганновер-96
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Байер
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Ганновер-96
0
Байер
1
минуты: 71' - 90'
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Дармштадт
2
Ганновер-96
2
минуты: 81' - 90'