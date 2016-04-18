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Марцин Ковальчик
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Сокол
3
Тосно
2
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
был в запасе
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
82'
82'
82'
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Тюмень
4
минуты: 1' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
Енисей
1 : 3
Тосно
27.03.2016
27 марта 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
Тосно
2 : 0
Шинник
16.03.2016
16 марта 2016
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
Тосно
0 : 1
Оренбург
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
16:00
минуты: 1' - 46'
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 46'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
25'
25'
25'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
Спартак-2
3 : 1
Тосно
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Спартак-2
3
Тосно
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 2
КАМАЗ
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Тосно
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 46'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 85' - 90'
Тосно
1
Сокол
0
минуты: 85' - 90'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Тосно
0 : 2
Луч
10'
10'
10'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
06.09.2015
06 сент. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Енисей
06.09.2015
06 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
был в запасе
Волгарь
1
Тосно
0
был в запасе
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