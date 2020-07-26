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Джек Родуэлл
№26
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 марта 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Саутгемптон
-:-
Шеффилд Юнайтед
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
-
Шеффилд Юнайтед
-
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Челси
11.07.2020
11 июля 2020
сб
19:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Челси
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
Бернли
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
05.07.2020
05 июля 2020
вс
14:00
минуты: 75' - 90'
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 75' - 90'
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Тоттенхэм
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе