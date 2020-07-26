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Матч-центр
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Джон Радди
№21
Вратарь
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 окт. 1986 (33) года
Рост
193
Вес
96
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Челси
-:-
Вулверхэмптон
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
-
Вулверхэмптон
-
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:15
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:15
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Бернли
1 : 1
Вулверхэмптон
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Бернли
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Эвертон
12.07.2020
12 июля 2020
вс
14:00
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Эвертон
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
19:30
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Арсенал
2
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
был в запасе
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Борнмут
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Борнмут
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 2
Вулверхэмптон
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
2
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 3
Вулверхэмптон
01.03.2020
01 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Уотфорд
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.12.2019
27 дек. 2019
пт
22:45
Вулверхэмптон
3 : 2
Манчестер Сити
27.12.2019
27 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Вулверхэмптон
3
Манчестер Сити
2
был в запасе
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